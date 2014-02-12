全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运费下降

路透2月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因海岬型船运费下降。

乾散货运价指数跌6点，或0.55%，至1,085点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑33点，或2.09%，至1,548点。日均获利下跌334美元，至8,251美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。