全球航运：波罗的海乾散货运价指数大涨逾1%，因海岬型船运费上升

路透2月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四大涨逾1%，因海岬型船运费上升。

乾散货运价指数升12点，至1,097点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升9点，或0.58%，至1,557点。日均获利升167美元，至8,418美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。