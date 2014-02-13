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货币新闻 | 2014年 2月 13日 星期四 22:35 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数大涨逾1%，因海岬型船运费上升

路透2月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四大涨逾1%，因海岬型船运费上升。

乾散货运价指数升12点，至1,097点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升9点，或0.58%，至1,557点。日均获利升167美元，至8,418美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌11点，或0.83%，报1,313点。日均获利跌78美元，至10,517美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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