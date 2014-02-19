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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 23:36 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运活动增加

路透2月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上升，因海岬型船运活动增加。

乾散货运价指数升14点或1.22%，至1,160点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨23点，或1.38%，至1,690点。日均获利升403美元，至9,626美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

“干散货船运活动仍是远多于近几周水平，市场对澳洲铁矿石买兴热络，”GHS Securities分析师Omar Nokta在研究报告中说。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌16点，或1.23%，报1,282点。日均获利跌119美元，至10,295美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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