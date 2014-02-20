全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，因超轻便极限型船运费上升

路透2月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四小涨，受助于海岬型船运费上升。

乾散货运价指数升4点或0.34%，至1,164点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

通常运载量为5万吨波罗的海超轻便极限型船(Supramax)日均获利升199美元，至11,369美元。

波罗的海海岬型船运价指数 跌10点，或0.59%，至1,680点。日均获利升125美元，至9,751美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。