全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，因超轻便极限型船运费上升

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透2月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四小涨，受助于海岬型船运费上升。
乾散货运价指数升4点或0.34%，至1,164点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
通常运载量为5万吨波罗的海超轻便极限型船(Supramax)日均获利升199美元，至11,369美元。
波罗的海海岬型船运价指数 跌10点，或0.59%，至1,680点。日均获利升125美元，至9,751美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌21点，或1.64%，报1,261点。日均获利跌163美元，至10,132美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。