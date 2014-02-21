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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 23:39 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨第七日，因海岬型船运费上升

路透2月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第七日攀升，受助于海岬型船运费上升。

乾散货运价指数升11点或0.95%，至1,175点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跳涨21点，或1.25%，至1,701点，此为1月24日来最高。

日均获利升393美元，至10,144美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌17点，或1.35%，报1,244点，此为去年9月11日来最低。

日均获利跌132美元，至10,000美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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