全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因巴拿马型船运费下滑

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透2月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一小跌，因巴拿马型船运费下滑。
乾散货运价指数跌1点或0.09%，至1,174点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升6点，或0.35%，至1,707点，此为1月24日来最高。
日均获利升109美元，至10,253美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌22点，或1.77%，报1,222点，此为去年9月11日来最低。
日均获利跌177美元，至9,823美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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