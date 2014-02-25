版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 23:23 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数大涨逾1%，因海岬型船运费上升

路透2月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上扬逾1%，因海岬型船运费跳升。

乾散货运价指数升23点，至1,197点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升68点，或3.98%，至1,775点。

日均获利猛涨1,093美元，至11,346美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌35点，或2.86%，报1,187点。

日均获利跌278美元，至9,545美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐