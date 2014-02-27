全球航运：波罗的海乾散货运价指数走强，因海岬型船运费大涨

路透2月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上扬，受海岬型船运费跳升支撑。

乾散货运价指数升28点，至1,250点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升137点，或7.17%，至2,049点。日均获利猛涨1,222美元，至13,762美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。