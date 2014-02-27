全球航运：波罗的海乾散货运价指数走强，因海岬型船运费大涨

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透2月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上扬，受海岬型船运费跳升支撑。
乾散货运价指数升28点，至1,250点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升137点，或7.17%，至2,049点。日均获利猛涨1,222美元，至13,762美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌31点，或2.69%，报1,123点。日均获利跌240美元，至9,043美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)