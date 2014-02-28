全球航运：波罗的海乾散货运价指数走强，因海岬型船运活动增加

路透2月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五小涨，受海岬型船运活动增加。

乾散货运价指数升8点，至1,258点，本周大涨约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升35点，或1.7%，至2,084点。日均获利涨534美元，至14,296美元，本周暴涨约39%。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。