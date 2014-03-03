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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 23:16 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数走强，因海岬型船运活动增加

路透3月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，受海岬型船运活动增加。

乾散货运价指数升18点，至1,276点，为1月22日来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升96点，或4.61%，至2,180点，为1月9日来最高。日均获利大涨779美元，至15,075美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌19点，或1.73%，报1,080点。日均获利跌157美元，至8,691美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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