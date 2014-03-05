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货币新闻 | 2014年 3月 5日 星期三 22:46 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船船运活动增加

路透3月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，因海岬型船船运活动增加。

乾散货运价指数升66点，至1,391点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升270点，或11.61%，至2,596点，此为去年11月28日来最大单日百分比升幅。日均获利大涨2,372美元，至19,269美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，或0.85%，报1,053点。日均获利跌72美元，至8,476美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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