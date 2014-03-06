全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，各类船舶船运活动增加

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透3月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因各类船舶船运活动都增加。
乾散货运价指数升89点，至1,480点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升234点，或9.01%，至2,830点。日均获利大涨3,026美元，至22,295美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升3点，或0.28%，报1,056点。日均获利升26美元，至8,502美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
BIMCO首席航运分析师Peter Sand表示，中国目标今年经济成长7.5%，对航运市场是有利消息，特别是对干散货航运。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。