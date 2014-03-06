全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，各类船舶船运活动增加

路透3月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因各类船舶船运活动都增加。

乾散货运价指数升89点，至1,480点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升234点，或9.01%，至2,830点。日均获利大涨3,026美元，至22,295美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升3点，或0.28%，报1,056点。日均获利升26美元，至8,502美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

BIMCO首席航运分析师Peter Sand表示，中国目标今年经济成长7.5%，对航运市场是有利消息，特别是对干散货航运。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)