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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 23:59 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，主要因海岬型船运价劲扬

路透3月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，主要是因海岬型船运价攀升。

乾散货运价指数升63点，至1,543点，本周累积上扬约20%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升150点，或5.3%，至2,980点。日均获利大涨1,948美元，至24,243美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升19点，或1.8%，报1,075点。日均获利上涨149美元，至8,651美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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