全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，干散货船运活动增加

国际油市：油价持稳，因OPEC称致力于令市场恢复再平衡
路透新加坡4月19日 - 油价周三持稳，因石油输出国组织(OPEC)称致力于削减全球供应过剩，不过美国产量和库存处于高位仍打压油价。
路透3月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，干散货船运活动增加。
乾散货运价指数升19点，至1,562点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升43点，或1.4%，至3,023点。日均获利大涨505美元，至24,748美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升13点，或1.2%，报1,088点。日均获利上涨106美元，至8,757美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透新加坡4月19日 - 油价周三持稳，因石油输出国组织(OPEC)称致力于削减全球供应过剩，不过美国产量和库存处于高位仍打压油价。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。