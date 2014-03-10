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货币新闻 | 2014年 3月 11日 星期二 00:26 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，干散货船运活动增加

路透3月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，干散货船运活动增加。

乾散货运价指数升19点，至1,562点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升43点，或1.4%，至3,023点。日均获利大涨505美元，至24,748美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升13点，或1.2%，报1,088点。日均获利上涨106美元，至8,757美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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