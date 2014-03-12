版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 23:52 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数急挫，因海岬型船运费骤降

路透3月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，因海岬型船和巴拿马型船运费降低。

乾散货运价指数急挫127点，至1,453点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 暴跌455点，或14.61%，至2,600点。日均获利骤降4,602美元，至20,472美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2点，或0.18%，报1,102点。日均获利跌13美元，至8,872美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐