全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船活动增加

路透3月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因海岬型船活动增加。

乾散货运价指数上升15点，至1,468点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨54点，或2.08%，至2,654点。日均获利上升343美元，至20,815美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升4点，或0.36%，报1,106点。日均获利涨25美元，至8,897美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)