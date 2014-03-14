版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 22:08 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因船运活动增加

路透3月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因各类型船舶活动增加。

乾散货运价指数上升9点，至1,477点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨23点，或0.87%，至2,677点。日均获利上升137美元，至20,952美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升7点，或0.63%，报1,113点。日均获利涨59美元，至8,956美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐