全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运活动猛增

路透3月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，因海岬型船和巴拿马型船运活动上升。

乾散货运价指数上升52点，至1,570点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨164点，或5.82%，至2,982点。日均获利上升1,800美元，至23,995美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升2点，或0.18%，报1,120点。日均获利涨14美元，至9,015美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)