版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 00:45 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第十日，因运费继续下降

路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连跌第十个交易日，因运费继续下降。

乾散货运价指数跌19点，或1.58%，至1,186点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降13点，或0.56%，至2,293点。日均获利降241美元，至16,210美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降10点，或1.22%，报812点。

巴拿马型船日均获利下降83美元，至6,548美元。日均获利降114美元，至6,631美元。本周运费骤降13%。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐