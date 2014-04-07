全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第十日，因运费继续下降

新闻稿：中国3月社会消费品零售总额同比增10.9%,1-3月增10%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连跌第十个交易日，因运费继续下降。
乾散货运价指数跌19点，或1.58%，至1,186点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下降13点，或0.56%，至2,293点。日均获利降241美元，至16,210美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下降10点，或1.22%，报812点。
巴拿马型船日均获利下降83美元，至6,548美元。日均获利降114美元，至6,631美元。本周运费骤降13%。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。
今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了紮实基础。