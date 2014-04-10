版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 23:43 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第13日，因运价续挫

路透4月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四连跌第13个交易日，因运费续挫。

乾散货运价指数跌32点，或3.02%，至1,029点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降81点，或4.16%，至1,865点。日均获利降825美元，至11,763美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降7点，或0.88%，报787点。巴拿马型船日均获利降56美元，至6,346美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐