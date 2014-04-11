全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第14日，主要因海岬型船运价续挫

香港已公布经济指标--2017/4/18
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透4月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连跌第14个交易日，主要因海岬型船运价续挫。
乾散货运价指数跌27点，或2.62%，至1,002点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下降76点，或4.08%，至1,789点。日均获利降721美元，至11,042美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下降5点，或0.64%，报782点。巴拿马型船日均获利降34美元，至6,312美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
52.77美元是3月22日低点47.01美元至4月12日高点53.76美元升势的14.6%费波纳奇回档位。下一个支撑将为52.17美元，若跌破则可能跌向51.91美元，为2017年2月23日高点54.94美元至47.01美元的61.8%费波纳奇回档位。
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。