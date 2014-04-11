全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第14日，主要因海岬型船运价续挫

《技术解析》美国原油料将跌至52.17美元

52.77美元是3月22日低点47.01美元至4月12日高点53.76美元升势的14.6%费波纳奇回档位。下一个支撑将为52.17美元，若跌破则可能跌向51.91美元，为2017年2月23日高点54.94美元至47.01美元的61.8%费波纳奇回档位。