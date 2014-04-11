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货币新闻 | 2014年 4月 12日 星期六 00:16 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第14日，主要因海岬型船运价续挫

路透4月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连跌第14个交易日，主要因海岬型船运价续挫。

乾散货运价指数跌27点，或2.62%，至1,002点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降76点，或4.08%，至1,789点。日均获利降721美元，至11,042美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降5点，或0.64%，报782点。巴拿马型船日均获利降34美元，至6,312美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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