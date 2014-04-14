版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 05:50 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第15日，因海岬型船运价走低

路透4月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连跌第15个交易日，主要因海岬型船运价走低。

乾散货运价指数跌13点，或1.3%，至989点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降24点，或1.34%，至1,765点。其运价获利在上周累计下降约32%。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降4点，或0.51%，报778点。其运价获利在上周累计下跌约4%。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐