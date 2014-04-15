全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第16日，因海岬型船运价走低

路透4月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连跌第16个交易日，主要因海岬型船运价走低。

乾散货运价指数跌19点，或1.9%，至970点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降41点，或2.32%，至1,724点。日均获利降约500美元，至10,300美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降1点，或0.13%，报777点。巴拿马型船日均获利持平在6,300美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)