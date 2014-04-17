全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第18日，因海岬型船运费下滑

路透4月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四连跌第18个交易日，因海岬型船运费疲弱。

乾散货运价指数跌6点，或0.64%，至930点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降22点，或1.36%，至1,591点。日均获利降约300美元，至8,800美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升20点，或2.53%，报812点。巴拿马型船日均获利升100美元，报6,300美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)