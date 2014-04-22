全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬和巴拿马型船运费反弹

标题新闻：俄罗斯初步同意将石油减产协议的实施期限延长到6月以后--科威特油长
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路透4月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上扬，为三周来首次，因海岬和巴拿马型船运费反弹。
乾散货运价指数升9点，或0.97%，至939点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上扬25点，或1.57%，至1,616点。日均获利攀升300美元，至9,100美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升16点，或1.97%，报828点。巴拿马型船日均获利升200美元，报6,700美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。