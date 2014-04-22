全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬和巴拿马型船运费反弹

路透4月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上扬，为三周来首次，因海岬和巴拿马型船运费反弹。

乾散货运价指数升9点，或0.97%，至939点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬25点，或1.57%，至1,616点。日均获利攀升300美元，至9,100美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升16点，或1.97%，报828点。巴拿马型船日均获利升200美元，报6,700美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)