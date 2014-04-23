全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船运费劲扬

路透4月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上扬，因海岬型船运费劲扬。

乾散货运价指数升17点，或1.81%，至956点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬58点，或 3.59%，至1,674 点。日均获利攀升500美元，至9,600美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升12点，或1.45%，报840点。巴拿马型船日均获利升100美元，报6,800美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)