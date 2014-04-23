全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船运费劲扬

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透4月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上扬，因海岬型船运费劲扬。
乾散货运价指数升17点，或1.81%，至956点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上扬58点，或 3.59%，至1,674 点。日均获利攀升500美元，至9,600美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升12点，或1.45%，报840点。巴拿马型船日均获利升100美元，报6,800美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。