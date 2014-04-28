全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船需求降低

标题新闻：日本20年期公债标售的投标倍数为4.06
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路透4月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑，因海岬型船需求降低。
乾散货运价指数跌6点，或0.62%，至961点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫28点，或1.65%，至1,668点。日均获利攀跌300美元，至9,600美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.46%，报868点。巴拿马型船日均获利持稳在7,000美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: