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市场报道 | 2014年 4月 30日 星期三 00:46 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌两日，因海岬型船需求下滑

路透4月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连跌第二日，因海岬型船指数大跌超过3%。

乾散货运价指数跌12点，或1.25%，至949点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫55点，或3.30%，至1,613点。日均获利攀跌500美元，至9,100美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.46%，报872点。巴拿马型船日均获利持稳在7,000美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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