全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第三日，因海岬型船需求下滑

路透4月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连跌第三日，因海岬型船盈利进一步下滑。

乾散货运价指数跌6点，或0.63%，至943点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫13点，或0.81%，至1,600点。日均获利攀跌100美元，至9,000美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，报871点。巴拿马型船日均获利持稳在7,000美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)