全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第三日，因海岬型船需求下滑

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
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路透4月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连跌第三日，因海岬型船盈利进一步下滑。
乾散货运价指数跌6点，或0.63%，至943点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫13点，或0.81%，至1,600点。日均获利攀跌100美元，至9,000美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，报871点。巴拿马型船日均获利持稳在7,000美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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