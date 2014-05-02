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市场报道 | 2014年 5月 3日 星期六 00:18 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数大涨逾2%，海岬型船运价指数跳升逾6%

路透5月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五大涨，因海岬型船运价指数跳升逾6%。

乾散货运价指数升24点，或2.42%，至1,017点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 攀升113点，或6.59%，至1,829点。日均获利攀升900美元，至11,700美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌6点，报865点。巴拿马型船日均获利持稳在7,000美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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