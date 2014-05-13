全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运价重挫

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透5月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因海岬型船运价重挫。
乾散货运价指数跌5点，或0.51%，至982点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫30点，或2.02%，至1,453点。日均获利下跌2.6%，至11,200美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升23点，或2.53%，报933点。巴拿马型船日均获利上升2.7%，至7,500美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船（Supramax）指数 跌1点，至904点，灵便型船运价指数 下滑2点，报502点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。