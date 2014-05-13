全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运价重挫

路透5月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因海岬型船运价重挫。

乾散货运价指数跌5点，或0.51%，至982点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫30点，或2.02%，至1,453点。日均获利下跌2.6%，至11,200美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升23点，或2.53%，报933点。巴拿马型船日均获利上升2.7%，至7,500美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船（Supramax）指数 跌1点，至904点，灵便型船运价指数 下滑2点，报502点。(完)