全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，较大型船舶运价走强

台湾已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透5月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，因较大型船舶运价全面走强。
乾散货运价指数升20点，或2.04%，至1,002点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升43点，或2.96%，至1,496点。日均获利劲扬4.5%，至11,700美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升36点，或3.86%，报969点。巴拿马型船日均获利上升4%，至7,800美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船（Supramax）指数 持稳在904点，灵便型船运价指数 下滑5点，报497点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
路透台北4月27日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单9,754.7亿台币。 --财105-6期还本付息300亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财106-7期国库券交割，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共7,479亿台币： 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03 5,162亿台币 --国库券还本