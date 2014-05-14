全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，较大型船舶运价走强

路透5月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，因较大型船舶运价全面走强。

乾散货运价指数升20点，或2.04%，至1,002点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升43点，或2.96%，至1,496点。日均获利劲扬4.5%，至11,700美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升36点，或3.86%，报969点。巴拿马型船日均获利上升4%，至7,800美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船（Supramax）指数 持稳在904点，灵便型船运价指数 下滑5点，报497点。(完)