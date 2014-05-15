全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受较大型船舶运价走强支撑

路透5月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因较大型船舶运价继续改善。

乾散货运价指数升19点，或1.9%，至1,021点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升50点，或3.34%，至1,546点。日均获利劲扬4.3%，至12,200美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升47点，或4.85%，报1,016点。巴拿马型船日均获利上升3.8%，至8,100美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船（Supramax）指数 跌3点，在901点，灵便型船运价指数 下滑7点，报490点。(完)