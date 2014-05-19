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市场报道 | 2014年 5月 19日 星期一 22:24 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运价走软

路透5月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑，因海岬型船运价走软。

乾散货运价指数跌5点，或0.49%，至1,022点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌36点，或2.35%，至1,494点。日均获利跌1.6%，至12,100美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升13点，或1.25%，至1,054点。巴拿马型船日均获利上升1.2%，至8,400美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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