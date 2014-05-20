全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因海岬型船运价回落

路透5月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二走低，因海岬型船运价回落。

乾散货运价指数跌12点，或1.17%，至1,010点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌63点，或4.22%，至1,431点。日均获利跌3.3%，至11,700美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升7点，或0.66%，至1,061点。巴拿马型船日均获利上升1.2%，至8,500美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)