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市场报道 | 2014年 5月 27日 星期二 22:20 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数走高，因巴拿马型船运价上涨

路透5月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二走高，因巴拿马型船运价上涨。

乾散货运价指数升9点，或0.93%，至973点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨99点，或7.29%，至1,457点。巴拿马型船日均获利上扬6.5%，至11,500美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌30点，或3%，至971点。日均获利回落2.5%，至7,800美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。(完)

(编译 母红; 审校　利棣儿)
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