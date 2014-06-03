版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 4日 星期三 00:22 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受海岬型船运费劲升带动

路透6月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，因海岬型船运费劲升。

乾散货运价指数升14点，或1.5%，在948点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 劲升116点，或8.12%，至1,545点。巴拿马型船日均获利大涨6.3%，报11,900美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌30点，或3.55%，至816点。日均获利回落1.5%，至6,700美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐