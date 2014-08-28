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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 22:40 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类船舶活动都增加

路透8月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因各类船舶活动都增加。

乾散货运价指数大涨56点，或5.27%，报1,119点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 劲升185点，或7.82%，至2,551点。日均获利猛增1,518美元，报17,329美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升31点，或3.82%，报842点。日均获利升245美元，至6,707美元，为6月2日来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 上扬11点，报963点。灵便型船指数< .BHSI>上涨10点，报437点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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