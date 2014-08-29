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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 23:23 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因大型船舶运费上升

路透8月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因大型船舶运费增加。

乾散货运价指数大涨28点，或2.5%，报1,147点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 劲升76点，或2.98%，至2,627点。日均获利猛增651美元，报17,980美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升29点，或3.44%，报871点。日均获利升234美元，至6,941美元，为5月30日来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 上扬7点，报970点。灵便型船指数< .BHSI>上涨5点，报442点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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