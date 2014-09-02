全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运价降低

路透9月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二小跌，因海海岬型船运价降低。

乾散货运价指数小跌2点，或0.17%，报1,149点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌38点，或1.46%，至2,568点。日均获利下挫346美元，报17,469美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升15点，或1.69%，报903点。日均获利升127美元，至7,199美元，为5月29日来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 上扬6点，报983点。灵便型船指数< .BHSI>上涨6点，报456点。(完)