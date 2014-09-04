全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因巴拿马型船运价指数走强

路透9月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因巴拿马型船运价指数走强。

乾散货运价指数升5点，或0.44%，报1,147点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌25点，或1%，至2,464点。日均获利下挫32美元，报16,918美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升8点，或0.87%，报927点，为5月28日来最高水准。日均获利升68美元，至7,396美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 上扬5点，报993点。灵便型船指数< .BHSI>上涨4点，报466点。(完)