全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因巴拿马型船运价指数走强

美国热股：PayPal Holdings季度获利胜预期并上调财测，盘初急升逾7%
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透9月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因巴拿马型船运价指数走强。
乾散货运价指数升5点，或0.44%，报1,147点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌25点，或1%，至2,464点。日均获利下挫32美元，报16,918美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升8点，或0.87%，报927点，为5月28日来最高水准。日均获利升68美元，至7,396美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 上扬5点，报993点。灵便型船指数< .BHSI>上涨4点，报466点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)