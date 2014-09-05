全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因较大型船舶航运活动增加

路透9月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨至约五个月高位，因较大型船舶航运活动增加。

乾散货运价指数升8点，或0.70%，报1,155点，为4月7日来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升19点，或0.77%，至2,483点。日均获利增长195美元，报17,113美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.43%，报927点。日均获利升35美元，至7,431美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 上扬4点，报997点。灵便型船指数< .BHSI>上涨3点，报469点。(完)