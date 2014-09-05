全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因较大型船舶航运活动增加

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透9月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨至约五个月高位，因较大型船舶航运活动增加。
乾散货运价指数升8点，或0.70%，报1,155点，为4月7日来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升19点，或0.77%，至2,483点。日均获利增长195美元，报17,113美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.43%，报927点。日均获利升35美元，至7,431美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 上扬4点，报997点。灵便型船指数< .BHSI>上涨3点，报469点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。