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货币新闻 | 2014年 9月 9日 星期二 22:59 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数攀升，因海岬型船舶航运活动增加

路透9月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二攀升，因海岬型船舶航运活动增加。

乾散货运价指数升31点，或2.66%，报1,197点，为4月4日来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 急升77点，或3.05%，至2,596点。日均获利增长1,077美元，报18,464美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平在940点。日均获利升12美元，至7,518美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 攀升6点，报1,001点。灵便型船指数 持平，报472点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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