全球航运：波罗的海乾散货运价指数大跌，因较大型船舶运费下降

路透11月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，主要因较大型船舶运费下降。

乾散货运价指数下跌48点，或3.39%，报1,370点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降194点，或5.37%，至3,419点。日均获利跌1,584美元，报24,703美元，为过去一周最低。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌18点，或1.54%，报1,150点。日均获利回落139美元，至9,217美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)