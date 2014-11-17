全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，受海岬型船运价上升带动

路透11月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因海岬型船运价走强。

乾散货运价指数升8点，或0.64%，报1,264点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 攀升40点，或1.36%，至2,971点。日均获利增长445美元，报21,558美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌20点，或2%，报1,069点。日均获利回落158美元，至8,560美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)