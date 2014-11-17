全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，受海岬型船运价上升带动

美国金融：美联储可能将减轻各银行董事会承担的监管压力--理事鲍威尔
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透11月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因海岬型船运价走强。
乾散货运价指数升8点，或0.64%，报1,264点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 攀升40点，或1.36%，至2,971点。日均获利增长445美元，报21,558美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌20点，或2%，报1,069点。日均获利回落158美元，至8,560美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 413.9 137.2 551.1 479.8 137.2 27,653.0 19,648.4 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 27.2 玉米 756.4 91.8 848.2 845.9 91.8 50,056.1 34,926.9 高粱 46.8 0.0 46.8
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。