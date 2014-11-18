全球航运：波罗的海乾散货运价指数攀升，因海岬型船运价上涨

路透11月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二攀升，因海岬型船运价上涨。

乾散货运价指数升32点，或2.53%，报1,296点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 攀升135点，或4.54%，至3,106点。日均获利增长1,161美元，报22,719美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌8点，或0.75%，报1,061点。日均获利回落69美元，至8,491美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)