全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运价走软

路透11月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五本周首次下滑，因海岬型船运价走软。

乾散货运价指数跌8点，或0.6%，报1,324点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大92跌点，或约3%，至3,038点。日均获利下挫531美元，报22,990美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，或0.19%，报1,055点。日均获利升15美元，至8,443美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)