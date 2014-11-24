全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因海岬型船运价回落

路透11月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一走低，主要因海岬型船运价走软。

乾散货运价指数跌7点，或0.53%，报1,317点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌63点，或约2%，至2,975点。日均获利下挫512美元，报22,478美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.38%，报1,059点。日均获利升29美元，至8,472美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)