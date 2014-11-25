全球航运：波罗的海乾散货运价指数回落，因海岬型船运价走疲

路透11月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二小幅走低，因海岬型船运价回落。

乾散货运价指数跌4点，或0.3%，报1,313点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌12点，或约0.4%，至 2,963点。日均获利下挫424美元，报22,054美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升5点，或0.47%，报1,064点。日均获利升37美元，至8,509美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

灵便型船运价指数 上扬14点，报970点。超灵便型船运价指数 上涨7点，至476点。(完)