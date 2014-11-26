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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 23:49 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数大跌，因海岬型船运价重挫

路透11月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三大跌，因海岬型船运价重挫。

乾散货运价指数大跌74点，或5.64%，报1,239点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌351点，或约11.85%，至 2,612点。日均获利暴跌2,956美元，报19,098美元，今日百分比降幅为4月4日来最大。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升9点，或0.85%，报1,073点。日均获利升73美元，至8,582美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上扬10点，报980点。灵便型船运价指数 上涨6点，至482点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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